Telegram рассекретит IP-адреса и номера телефонов нарушителей

Мессенджер Telegram, основатель которого Павел Дуров задержан во Франции, раскроет IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила пользования им.

"IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть переданы соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы", - написал Дуров в своем telegram-канале.

Напомним, мессенджер Telegram после задержания во Франции его главы Павла Дурова начал отвечать на запросы следователей и предоставлять информацию, "способную идентифицировать преступников". Ранее прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников. Также она заявила, что основатель Telegram Павел Дуров полностью следует условиям судебного надзора и сотрудничает со следствием.

24 августа французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Бизнесмена поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, среди которых отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений, соучастие в сбыте наркотических средств и другие. 28 августа Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро. Он должен отмечаться дважды в неделю в суде и не может покидать Францию. Ранее сообщалось, что Дуров может подать ходатайство о смягчении надзора.