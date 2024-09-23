В Тюмени открылся Центр ментального здоровья и реабилитации

В Тюмени открылся Центр ментального здоровья и реабилитации, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Он оснащен современным оборудованием. В штате - более 40 высококвалифицированных специалистов. В центре работает мультидисциплинарная команда, состоящая из врача-психиатра, врача-психотерапевта, медицинского психолога, специалиста по социальной работе и инструктора по трудотерапии.

"Сегодня знаковое событие, мы открываем Центр ментального здоровья и реабилитации. Это немного шире, чем понимание психиатрической больницы. Ведь ментальное здоровье включает в себя множество спектров", - подчеркнул главный врач ГБУЗ ТО Областная клиническая психиатрическая больница Евгений Родяшин.

В учреждении действуют: психиатрический дневной стационар для оказания помощи взрослому населению, отделение оказания психиатрической помощи при расстройствах психотического спектра в условиях дневного стационара, дневной стационар для психосоциальной реабилитации, отделение психотерапии.

Отметим, что центр ментального здоровья и реабилитации ГБУЗ ТО Областная клиническая психиатрическая больница находится по адресу: г. Тюмень, ул. Энергостроителей 25 к1/1