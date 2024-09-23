СвЖД опровергла новости о старте строительства наземного метро в Екатеринбурге в 2025 году

Строительство городской электрички или как его называют местные власти "наземного метро" в Екатеринбурге не стартует в 2025 году. Об этом заявили в пресс-службе Свердловской железной дороги, комментируя новости о вероятном начале работ в следующем году. Там добавили, что окончательного решения по финансированию проекта также пока нет.

Напомним, что ранее в СМИ появились новости со ссылкой на главу Екатеринбурга Алексея Орлова, о вероятном старте проекта в 2025 году. В пресс-службе мэрии Накануне.RU подтвердили, что работы в этом направлении ведется совместно с руководством СвЖД, однако от указания каких-либо сроков в горадминистрации воздерживаются. В свою очередь в СвЖД заявили, что прежде всего для реализации задуманного необходимо привлечение бюджетного финансирования.

"Сумма, источники и механизмы выделения средств на проект должны быть определены после согласования и уточнения всех его параметров", - пояснили в пресс-службе.

Пока известно только то, что из двух прорабатываемых маршрутов - "Юго-Западный" и "Новокольцовский", последний включен в паспорт федеральной инициативы "Мобильный город". Тот же, в свою очередь, является частью инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года. РЖД уже профинансировала технико-экономическое обоснование проекта. Как только его согласуют, направят в правительство РФ, где уже примут решение о финансировании.