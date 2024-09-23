В Первоуральске неадекватный пациент напал на фельдшера "скорой"

В Первоуральске произошло нападение на фельдшера "скорой помощи".

Как сообщили Накануне.RU в государственной инспекции труда в Свердловской области, инцидент случился в сентябре нынешнего года. Пациент, которому оказывалась медицинская помощь в салоне автомобиля СМП, напал на фельдшера и ударил медработника ногой в лицо. В результате фельдшер выпала из автомобиля на обочину дороги. От серьезных травм ее спасло то, что машина в этот момент стояла на месте.

Это не первый подобный случай в Первоуральске. В июне нынешнего года медработник получил сотрясение мозга от удара, нанесенного ему третьим лицом во время оказания медицинской помощи на очередном вызове.

Как отмечают в свердловской инспекции труда, медики региона систематически подвергаются нападениям со стороны неадекватных пациентов. Так, за неполные девять месяцев 2024 года шестеро работников СМП получили различные травмы по вине третьих лиц.