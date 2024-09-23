Российские космонавты вернулись с МКС с двумя рекордами

На Землю вернулся спускаемый аппарат корабля "Союз МС-25". На его борту были космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт Трейси Дайсон. Приземление состоялось в районе казахстанского города Жезказган.

"Кононенко и Чуб провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля "Прогресс МС" и выполнили два выхода в открытый космос", - сообщает "Роскосмос".

При этом Кононенко и Чуб пробыли в космосе 374 суток, что стало самым длительным полётом по программе международной космической станции (МКС). Олег Кононенко за пять космических полётов набрал в сумме 1 тыс. 111 суток (больше всех среди землян).