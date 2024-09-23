В Екатеринбурге стена дома рухнула на детскую площадку

В Академическом районе Екатеринбурга у одного из домов кусок фасада рухнул на детскую площадку. Об этом сообщают местные жители в Telegram-чате "Штаб Березовая роща".

Инцидент произошел у Березовой рощи. Кусок стены упал с высоты 6 этажа 10-этажного дома по адресу Академика Вонсовского, 75. Местные жители сообщают, что произошло это из-за сильного ветра.

В доме находится детский сад им. Невского. Кирпичи упали как раз перед воротами и на саму детскую площадку. К счастью, никто не пострадал.