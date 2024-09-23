ХVII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "ИНФОТЕХ-2024" состоится в Тюмени

ХVII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "ИНФОТЕХ-2024" состоится в Тюмени 23-24 октября и соберет более 3 000 экспертов и гостей с разных регионов России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ключевая тема форума - "Технологические решения на основе искусственного интеллекта".

Также в центре внимания: развитие профессиональных ИТ-компетенций для быстро растущих сфер экономики, методы усиления защиты элементов и структур от киберугроз, наращивание возможностей в области программного обеспечения, поддержание и стимулирование отечественных IT-компаний и новых предприятий.

"Традиционно "ИНФОТЕХ" пройдет в рамках ИТ-недели. 21 октября пройдет форум и выставка для подрастающего поколения и молодежи "ИНФОТЕХ Junior". Программа детского и основного дней будут насыщены интересными мастер-классами, лекциями, дискуссиями по актуальным ИТ-темам. Важной частью деловой программы основного форума станут площадки по обсуждению региональных практик, обмену опытом в части результатов применения передовых ИТ-сервисов и технологий искусственного интеллекта", - прокомментировал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов