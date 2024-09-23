Всероссийский онлайн-форум для инвесторов организовали астраханские власти

Инвестиционный форум проходил в формате видеоконференцсвязи и собрал более трех тысяч предпринимателей из разных регионов страны. Они смогли задать интересующие вопросы приглашенным спикерам — представителям власти и крупных компаний.

Заместитель гендиректора АО «Корпорация развития Астраханской области» Алексей Молчанов сообщил, что по итогам прошлого года половина инвествложений произведена в области добычи полезных ископаемых: «Мы готовы не только взаимодействовать, но и помогать потенциальным инвесторам в сопровождении проектов. При возникновении трудностей вопрос будет решаться на инвестиционном комитете, который возглавляет губернатор Игорь Бабушкин».

Как отметил заместитель председателя областного правительства Казбек Хадиков, Астраханская область — приграничный регион России с интенсивными межрегиональными и международными связями. Здесь на всех уровнях власти проводится работа по укреплению межнациональной дружбы.

«Астраханская область играет важную роль в системе международных маршрутов. Регион расположен на пересечении двух евроазиатских транспортных направлений: коридора «Север – Юг» и коридора «Запад – Восток». Мы развиваем сотрудничество с Гвинеей, Египтом, Узбекистаном и Китаем», — подчеркнул Казбек Хадиков.