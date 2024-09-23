В Екатеринбурге завершилось строительство улицы Водоемной

В Екатеринбурге на Уктусе завершено строительство улицы Водоемной. Сейчас строители заканчивают благоустройство набережной реки Исеть рядом с ЖК "Просторы".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", новая улица проходит вдоль ЖК и соединяет развязку на Кольцовском тракте с улицей Павлодарской. Менее чем за полтора года строители уложили более 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, более 6 тысяч квадратных метров тротуаров, установили уличное освещение – теперь здесь комфортно, светло и безопасно. Новые дороги с объектами дорожной инфраструктуры построены с помощью механизма инфраструктурного бюджетного кредита.

Работы в рамках муниципального контракта выполнила компания "Атомстройкомплекс", которая построила здесь несколько жилых кварталов "Просторы" с подземными паркингами, магазинами и предприятиями сферы услуг, а также детским садом. Потребность в связи развивающейся территории с противоположным берегом реки Исеть в районе ТРЦ "Глобус" и имеющейся на нем инфраструктурой озвучивали и представители власти, и местные жители.

В итоге пожелания по строительству пешеходного моста трансформировались в полномасштабную дорожную сеть, которая включает более 1 км благоустроенной улицы Водоемной, съезд с Кольцовского тракта и благоустроенную набережную. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены дорожные знаки, светофоры, нанесена дорожная разметка. Поскольку в дальнейшем предполагается запуск общественного транспорта, вдоль улицы уже смонтированы остановочные навесы, предусмотрены соответствующие знаки и разметка.

"Мы смогли учесть потребности всех жителей квартала: не только автовладельцев, но и пешеходов. Для них оборудован тротуар шириной 3 м, велодорожка для любителей активного отдыха. Вдоль набережной Исети мы установили лавочки для отдыха, в зеленой зоне высажены 200 саженцев быстрорастущих ив. Со временем здесь можно будет отдохнуть в тени деревьев, наблюдая за течением реки и ее обитателями", - отметила руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Наталья Парамонова.

Новая улица улучшит транспортную связь микрорайона с другими частями Екатеринбурга. Для пешеходов от нового пешеходного моста длиной 50 м через Исеть "Атом" проложил тротуар, по которому жители могут за несколько минут добраться до остановок общественного транспорта, торгово-развлекательных и спортивных центров на Щербакова. Доступнее стали учебные и социальные заведения, например, Уральский техникум "Рифей".