В Нижневартовске штормовой ветер вырывает с корнем деревья и сносит теплицы

В Нижневартовске разыгрался шторм. Сильный ветер вырывает с корнем деревья и сносит парники, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях, в частности, в группе "ЧП в Нижневартовске" опубликовали, как порывом ветра со строящейся многоэтажки сметает строительные материалы.

"Аттракцион невиданной щедрости, не цены падают на стройматериалы, а стройматериалы падают", - шутят подписчики.

Отметим, что по прогнозам синоптиков в ХМАО ожидаются заморозки и мощный ветер. Окружное МЧС объявило штормовое предупреждение.