В России создан прототип двигателя для полетов в дальний космос

Руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук сообщил президенту Владимиру Путину, что в России создан прототип "движка" для полетов в дальний космос.

"У нас сегодня есть прототипы двигателей, которые обеспечивают совершенно иную тягу, совершенно иные возможности для полёта в дальний космос", - цитирует Ковальчука пресс-служба Кремля.

Есть также прототип лунной станции на принципе батарейки "Селена", уточнил Ковальчук.

Напомним, в 2023 г. провалилась миссия "Луна-25": аппарат разбился о лунную поверхность, так и не совершив прилунения. Руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов после аварии встретился с командой "Луны-25" и подчеркнул, что незавершенная миссия не ставит на "стоп" перспективы освоения Луны. "Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении", - сказал гендиректор госкорпорации. Он не исключил повторения миссии в 2025 или 2026 г.