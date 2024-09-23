В крови вандала, разгромившего могилу Маслякова, не нашли наркотиков

Вандала, разгромившего могилу легендарного ведущего программы КВН Александра Маслякова, проверила на наркотики и ничего не нашли.

Baza сообщает, что анализ крови на запрещенные вещества не показал их наличия. Сейчас он находится в психиатрической клинике.

Однокурсники по колледжу рассказали, что у молодого человека и раньше часто бывали срывы и многие опасались его из-за такого поведения. Студенты обращались к руководству колледжа, но помощи не получили.

Проверяется информация о том, что молодой человек и ранее громил могилы.

Возбуждено дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", ему может грозить штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до трех месяцев.

Напомним, в Москве вандал разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище. Он вырвал крест, переместил фотографии и разбросал цветы. Перед тем как вырвать крест, парень якобы сказал, что ведущий КВН "недостоин там лежать".

Молодой человек страдал от психического расстройства и тяжело воспринял смерть ведущего КВН.

Мотивы преступления устанавливаются.

Семья телеведущего Александра Маслякова подали заявление в полицию после инцидента на Новодевичьем кладбище, где мужчина разрушил могилу легендарного ведущего КВН. Администрация кладбища и семья Маслякова уже подали заявление в полицию. Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища. Об этом сообщили в Telegram-канале КВН.

11 сентября Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище. Его могила находится между могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.