В Свердловской области на месте крупного лесного пожара высадили новые деревья

Более 7 тысяч деревьев высадили в Свердловской области. Посадки саженцев прошли в рамках федеральной акции "Сохраним лес".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, 21 сентября в деревне Хомутовка Свердловской области высадили 7,8 тысяч саженцев хвойных деревьев. Данное место было выбрано неслучайно, несколько лет назад во время засушливого лета в этом районе произошел крупный природный пожар. Участие в масштабной лесовосстановительной акции приняли жители региона, сотрудники Билимбаевского лесничества и Минприроды, а также активисты Волонтерского центра РМК "Сила Урала".

Это уже 6-й сезон акции "Сохраним лес". Она проводится в рамках федерального проекта по сохранению лесов национального проекта "Экология". За всеми посаженными в рамках акции растениями в течение 10 лет будут ухаживать сотрудники лесничеств региона. Масштабная кампания по посадке леса станет общим вкладом работников лесного хозяйства, волонтеров, неравнодушных жителей в создание новых молодых лесов и улучшение экологии Среднего Урала.

"Уже более 3 лет мы развиваем эко-волонтерство и участвуем в посадках леса. Только весной при участии наших активистов было высажено более 21 тысячи деревьев в Свердловской и Челябинской областях. Стремление волонтеров к сохранению природы и созданию здоровой экологической среды для будущих поколений является важным вкладом в общественное благо", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Всего в планах высадить более 160 тысяч хвойных деревьев еще на 20 территориях Свердловской области. Молодыми саженцами засадят более 30 тысяч гектаров.