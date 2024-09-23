23 Сентября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Руслан Зиннуров

В Свердловской области на месте крупного лесного пожара высадили новые деревья

Более 7 тысяч деревьев высадили в Свердловской области. Посадки саженцев прошли в рамках федеральной акции "Сохраним лес".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, 21 сентября в деревне Хомутовка Свердловской области высадили 7,8 тысяч саженцев хвойных деревьев. Данное место было выбрано неслучайно, несколько лет назад во время засушливого лета в этом районе произошел крупный природный пожар. Участие в масштабной лесовосстановительной акции приняли жители региона, сотрудники Билимбаевского лесничества и Минприроды, а также активисты Волонтерского центра РМК "Сила Урала".

Посадка саженцев в Свердловской области(2024)|Фото: Руслан Зиннуров

Посадка саженцев в Свердловской области(2024)|Фото: Руслан Зиннуров

Это уже 6-й сезон акции "Сохраним лес". Она проводится в рамках федерального проекта по сохранению лесов национального проекта "Экология". За всеми посаженными в рамках акции растениями в течение 10 лет будут ухаживать сотрудники лесничеств региона. Масштабная кампания по посадке леса станет общим вкладом работников лесного хозяйства, волонтеров, неравнодушных жителей в создание новых молодых лесов и улучшение экологии Среднего Урала.

Посадка саженцев в Свердловской области(2024)|Фото: Руслан Зиннуров

"Уже более 3 лет мы развиваем эко-волонтерство и участвуем в посадках леса. Только весной при участии наших активистов было высажено более 21 тысячи деревьев в Свердловской и Челябинской областях. Стремление волонтеров к сохранению природы и созданию здоровой экологической среды для будущих поколений является важным вкладом в общественное благо", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Посадка саженцев в Свердловской области(2024)|Фото: Руслан Зиннуров

Посадка саженцев в Свердловской области(2024)|Фото: Руслан Зиннуров

Всего в планах высадить более 160 тысяч хвойных деревьев еще на 20 территориях Свердловской области. Молодыми саженцами засадят более 30 тысяч гектаров.

Теги: саженцы, деревья, волонтеры


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