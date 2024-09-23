23 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба Музейного комплекса в Верхней Пышме

В Верхнюю Пышму прибыла подлодка "Нептун"

В Музейный комплекс Верхней Пышмы прибыл новый экспонат - экскурсионная подводная лодка "Нептун". Ровно 34 года назад она погрузилась в Белое море в районе Соловецких островов, после чего судно проходило испытания в Карибском море и даже подводные экскурсии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Музейного комплекса, "Нептун" стал первым советским экскурсионным подводным аппаратом. Он был построен по проекту 19730 "Ихтиандр" в 1990 году в единственном экземпляре и рассчитан на группу из 44 туристов. Эксплуатационный период субмарины был недолгим - в короткое время был выявлен ряд недостатков, из-за чего проект свернули, а из подлодки было принято решение сделать экспонат.

Транспортировка подлодки "Нептун" в Музейный комплекс Верхней Пышмы(2024)|Фото: пресс-служба Музейного комплекса в Верхней Пышме

"Несмотря на краткую биографию и малый "трудовой стаж", экскурсионная субмарина "Нептун" имеет высокую музейную ценность, – комментирует директор Музейного комплекса Николай Резинских. – По техническим характеристикам судно превосходило зарубежные экскурсионные подлодки того времени. Наша задача сохранить уникальный экспонат "Нептун" и рассказать посетителям Музейного комплекса об инновационных технологиях и технических решениях, которые применяли советские конструкторы".

Длина подлодки "Нептун" 28,35 м., ширина - 4,2, а вес без балласта - 80 т. В 2012 году субмарина была признана памятником науки и техники. Сегодня посетители Музейного комплекса в Верхней Пышме могут увидеть подводный аппарат на подиуме возле Музея военной техники.

Транспортировка подлодки "Нептун" в Музейный комплекс Верхней Пышмы(2024)|Фото: пресс-служба Музейного комплекса в Верхней Пышме

Теги: Верзняя Пышма, Нептун, Музейный комплекс, подлодка


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