23 Сентября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России могут запретить продажу Apple. Без доступа к RuStore

Правительство России поддержало законопроект, который обяжет Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore, а также скачивание отечественных программ, платежи и другие функции. Но авторам инициативы придется доработать документ с учетом замечаний.

По словам одного из авторов документа - зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина - принятие этой инициативы упростит жизнь российских разработчиков, которые сталкиваются с проблемами при размещении своих приложений в App Store. Также изменения избавят россиян от риска нарваться на фейковые и мошеннические приложения, пишет ТАСС.

RuStore разработала компания VK совместно с российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Его запустили в 2022 году, после того как зарубежные магазины приложений начали удалять приложения компаний РФ, которые попали под санкции.

Если инициатива будет одобрена Госдумой, Советом Федерации и президентом, она может вступить в силу 1 сентября 2025 года.

Новые правила уже прокомментировал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он считает, что компания Apple не разрешит пользователям iPhone в России загружать приложения из российского магазина.

"Я не думаю, что шансы на разрешение RuStore и другие альтернативные магазины в России высоки. Apple не работает на российском рынке. Apple фактически отсюда ушли, поэтому шансов на то, что они что-то разрешат, практически не существует", — считает аналитик.

По мнению Муртазина, продажи гаджетов Apple в России могут быть прекращены вообще с 1 сентября 2025 года. Однако это не страшно: их заменят китайские флагманские устройства.

Теги: Apple, RuStore, приложение, закон, Госдума


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