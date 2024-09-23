Wi-Fi появится в российских самолетах через 3 года

В российских самолетах в 2027-2028 годах появится Wi-Fi. Об этом рассказал гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. Он отметил, что, скорее всего, услуга будет бесплатной, пишет ТАСС.

"Коллеги из Минцифры обещали в 2027-2028 годах. Безусловно, мы этого ждем, соответствующее соглашение подписали, и пассажиры, думаю, хотят. Востребованная услуга. Еще бы хотелось, чтобы она для пассажиров была бесплатной, как это сейчас во всем мире реализуется", - сказал Александровский.

Прошедшей зимой министр цифрового развития РФ Максут Шадаев говорил, что первая группировка космических спутников связи России для использования на орбите интернет-сети будет запущена уже в 2026 году.

Ранее заявлялось о том, что также Wi-Fi может появиться в российских поездах. Но проблема в том, что его бесперебойную работу может обеспечить только один оператор связи.

На данный момент в "Аэрофлоте" доступ к интернету предоставляют только на бортах самолетов Boeing 777 и Airbus A330. Оплатить Wi-Fi на борту можно банковской картой во время полета.