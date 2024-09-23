В Иркутской области напавший на школу подросток не состоял на учете

Каких-либо сигналов о семье подростка, который напал на одноклассников в иркутском поселке, силовикам не поступало.

"Персонал школы задержал восьмиклассника и передал его сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы. Ранее на профилактических учетах школьник не состоял, сигналов в полицию о семье не поступало", - сообщает управление МВД по Иркутской области.

О ситуации высказалась уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. По ее словам, благодаря действиям педагога удалось избежать непоправимых последствий.

"Трое ребят получили небольшие ранения. Одному ребенку оказана медицинская помощь, раны незначительные, мама от госпитализации сына отказалась, ребенок находится под амбулаторным наблюдением врачей. Другие ребята за медицинской помощью не обращались. Подросток, причинивший побои, на профилактических учетах не состоял, сигналов о неблагополучии не было. Воспитывается в полной семье", - написала Афанасьева в своем telegram-канале.

На месте работают правоохранительные органы, сотрудники областного МВД, глава района, министр образования Иркутской области.

"Прежде всего, надо понять причины такого проступка, проанализировать воспитательную и профилактическую работу в школе. Также запланированы встречи с детьми и родителями образовательного учреждения. Уважаемые родители, педагоги. Наша с вами задача – вовремя заметить отклонения в поведении детей", - написала Афанасьева.