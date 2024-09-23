Украинский блогер сбежал через Карпаты в Румынию после получения повестки

Украинский блогер Паша Бумчик сбежал с Украины в Румынию через Карпаты после получения повестки из военкомата. Об этом он заявил сам.

По его словам, у него болят коленки, он прошел около 30 километров горами. Он жалел о своем побеге только ночью, когда ему пришлось мерзнуть. Но теперь у него много положительных эмоций, которые он не может передать словами. Он должен был прибыть в военкомат 14 сентября, но решил не медлить и бежать.

Его сразу внесли на сайт "Миротворец" как "изменника родины", "дезертира" и "пособника" России, который "подрывает обороноспособность" режима. Всего у него более 400 тысяч подписчиков в Instagram (экстремистская соцсеть).

Недавно МИД Украины сообщил, что за границей проживают миллион мужчин призывного возраста. Несмотря на попытки режима вернуть их обратно, пока они безрезультатны, хотя отдельные европейские политики поддерживают Киев в этом стремлении.

Через Карпаты с Украины продолжают бежать люди. По данным румынских властей, за первые два года СВО в Румынии нелегально оказались более 6 тыс. украинцев. Многие из них переплыли Тису, которую в последние месяцы стали усиленно патрулировать. Еще 15 тыс. украинских мужчин были задержаны при попытке нелегального пересечения границы с Румынией. Ежедневно румынские пограничники задерживают от 50 до 60 человек.