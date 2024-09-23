В Лангепасе умер депутат

В Лангепасе умер депутат городской думы, начальник отдела добычи нефти и газа "Лангепаснефтегаз" "Лукойл-Западная Сибирь" Олег Бундюк. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель думы Валерий Брагин, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат скончался вчера. Ему было 44 года. Причины смерти не называются.

"Приносим искренние соболезнования родным и близким Олега Сергеевича, вы всегда можете обратиться к нам за поддержкой и помощью. Мы всегда будем помнить его как хорошего, отзывчивого человека, крепкого профессионала, ответственного депутата", - говорится в сообщении.