Бастрыкин вмешался в ситуацию с электроснабжением Перевалово

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей села Перевалово, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Жители обратились в интернет-приемную Бастрыкина "ВКонтакте" с жалобой на нарушение их прав со стороны строительной и ресурсоснабжающих организаций.

В прошлом году более 500 семей купили дома в Перевалово. Застройщик им сообщил, что для подключения электроэнергии им необходимо самостоятельно заключить договоры с сетевыми компаниями. Отмечается, что до настоящего времени граждане не могут заселиться и провести ремонтные работы в своих домах, так как ресурсоснабжающие организации отказывают им в предоставлении услуг, мотивируя отсутствием доступных электросетей. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, пострадавшие, в том числе многодетные семьи и семьи участников СВО, вынуждены арендовать жилье.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

