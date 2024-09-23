Это реально: беспилотный поезд дальнего следования появится в России до 2030 года

Российские железные дороги до 2030 года запустят беспилотный поезд дальнего следования. Об этом рассказал глава холдинга Олег Белозеров.

Он отметил, что при этом, в кабине будет присутствовать человек, чтобы следить за процессом и понять, какие действия еще можно роботизировать, что нужно для обеспечения безопасности, пишет ТАСС.

"Мы учим поезда. Мы уже научили на МЦК, это было самым сложным – научить поезд двигаться в беспилотном режиме в Москве. Но "Сапсан" поехал в автоматическом режиме, и единственное, что делает машинист, – открывает и закрывает двери, потому что это самая важная составляющая, а камерам и искусственному интеллекту еще предстоит научиться анализировать условия, когда открывать и закрывать дверь. Все остальное делает сам поезд", – рассказал Белозеров.

Он добавил, что уже сейчас и грузовые, и пассажирские поезда начинены большим количеством автоматических функций управления и машинист постепенно становится просто оператором поезда.