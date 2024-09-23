На Урале женщину отправили в колонию за фиктивную постановку мигрантов на учет

На Среднем Урале вынесен приговор по уголовному делу о фиктивной постановке мигрантов на регистрационный учет. Суд отправил обвиняемую в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась жительница села Камышево Белоярского района. Как показало расследование, с сентября 2023 по май 2024 года она фиктивно поставила на учет 46 иностранных граждан по месту пребывания в России. Женщина подавала в многофункциональные центры заполненные бланки уведомлений о прибытии мигрантов.

При этом она прекрасно знала, что никто из иностранцев проживать по данному адресу не будет. Свою вину подсудимая признала в полном объеме.

Суд назначил ей 1,5 года в колонии общего режима, со штрафом в 10 тысяч рублей. Женщина была взята под стражу в зале суда.