В Иркутской области ученик напал с ножом и молотком на одноклассников

В поселке Балаганск (Иркутская область) случилось новое нападение ученика на школу. Вооружённый ножом и молотком подросток напал на одноклассников. По предварительным данным, пострадали трое.

"Инцидент произошел в Балаганске во время перемены в школе. Учащиеся готовились к уроку физкультуры. В раздевалке один из школьников с ножом и молотком набросился на одноклассников. Предварительно, трое пострадали", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

На прошлой неделе схожая история случилась в Челябинске. Нападение на школу №68 произошло 16 сентября. Трое подростков, также преподаватель были госпитализированы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации и провести проверки во всех образовательных организациях.