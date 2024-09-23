РФС разрешил "Уралу" дозаявить Юсупова вне регистрационного периода

Российский футбольный союз разрешил "Уралу" дозаявить полузащитника Артура Юсупова. Решение было принято на заседании комитета по статусу игроков.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, клуб из Екатеринбурга подал заявление о регистрации Юсупова вне регистрационного периода. В итоге клубу разрешено заявить футболиста для участия в профессиональных соревнованиях под эгидой РФС. Для этого нужно предоставить соответствующие документы, необходимые для регистрации данного футболиста.

Напомним, Юсупов стал игроком "Урала" на прошлой неделе. На какой срок с ним заключен контракт, не уточняется. Стоит отметить, что 1 сентября экс-игроку сборной России исполнилось 35 лет.