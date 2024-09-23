В купальный сезон-2024 в Свердловской области утонуло 46 человек

В 2024 году во время купального сезона в Свердловской области произошло 49 происшествий, 46 из которых закончились смертью. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по региону Сергей Кабаков.

По его словам, семеро из погибших - это несовершеннолетние. Спасено же было пять человек, трое из которых - дети Самой популярной причиной утопления является алкогольное опьянение - 62% случаев. Затем идет оставление детей без присмотра взрослых, что происходит в 12%.

"Гибель зафиксирована в 34 муниципалитетах области, в том числе в Екатеринбурге, Ирбите, Нижних Сергах, Тугулыме, Артинске, Сысерти, Первоуральске, Каменск-Уральске", - рассказал Кабаков.

В этом году у водоемов Свердловской области было проведено более 5 тыс. профилактических патрулирований. Помимо этого, в детских садах, школах и лагерях специалисты провели уроки безопасности на водоеме.