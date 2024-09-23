Питерский изверг жестоко убил свою девушку и растворил останки в кислоте

В Петербурге 36-летний химик Михаил в ссоре с 21-летней девушкой зарезал ее, потом расчленил тело, слил кровь в ванну и растворил труп в бочке с кислотой.

Как сообщает Фонтанка.ру, после зверского убийства он сам записал аудиосообщение бывшей жене, которая и сообщила обо всем в полицию.

Подозреваемого удалось задержать через пару часов в Калининграде, куда убийца улетел сразу после убийства. Бочку с останками мужчина оставил в своей машине Toyota Will Сypha.

Следователи сейчас выясняют обстоятельства преступления. В квартире у "химика" нашли канистру с перекисью водорода.

Судя по фотографиям в соцсетях подозреваемого, он - барабанщик в рок-группе. Убитая девушка - Амина - появилась в аккаунте Михаила в мае этого года. Пара жила вместе все лето, у них была кошка и одинаковые татуировки на стопах. Девушка родом из Астрахани. В Петербурге подрабатывала официанткой.