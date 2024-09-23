Асад и Эрдоган могут встретиться в Казани

Главы Сирии и Турции Башар Асад и Реджеп Эрдоган могут встретиться на саммите БРИКС в Казани. При этом в Анкаре говорят, что договоренности об этом еще нет.

"Какой-либо договорённости на этот счёт (встречи лидеров Турции и Сирии) нет", - сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.

Ранее колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Абдулла Каракуш сообщил о том, что первая за много лет встреча президентов Турции и Сирии может состояться в Казани во время саммита БРИКС или чуть позже.