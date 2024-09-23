Арестович*: Украине нужно "пехотное мясо", но никто не хочет

Украинский режим гонит на фронт плохо обученных людей, которые еще и не хотят воевать, поэтому дальнейшие территориальные потери неизбежны. Об этом заявил бывший советник Зеленского Алексей Арестович (*внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Он сказал, что "все хотят быть fpv, но только не мясо в пехоте, а пехота нужна". Туда поставляют людей, которые были пойманы и насильно мобилизованы. В учебных центрах "полнейший бардак" и "ужасающая ситуация". Там ничему не учат, и "оттуда страшные отзывы". В результате этих людей бросают на фронт, а они не хотят воевать. Многие сдают позиции и сбегают. В ближайшие месяцы, если ничего не изменится, будут новые провалы.

Депутат Рады Марьяна Безуглая накануне заявила, что военное командование занимается тем, что создает "бригады "зомби" из мобилизованных людей, которые не участвовали в боях и убегают из-за страха и необученности".

Об этом же говорит бежавший из Донецка проукраинский бывший журналист Кирилл Сазонов, ушедший воевать за боевиков. Он считает, что это не провал самой мобилизации, так как людей отлавливают в больших количествах, а провал подготовки в учебных центрах, где "страдают ерундой, рубят лес в Десне, строят души, бараки, заготавливают доски". Это все нужно для жизни в лесу в палатках и блиндажах, только мало помогает.

"Какой смысл мне от бойца, которого взяли и он за месяц научился рубить дрова, делать доски, строить сортиры? Это здесь не нужно. Он должен бегать, стрелять, прыгать, заряжать и понимать, как остаться живым", – рассказал боевик.

Бывший замкомандующего сил спецопераций Украины генерал Сергей Кривонос еще более категоричен.

"Что толку от той сотни, что призвались, потому что 30 человек из них сбежали, когда проходили обучение в учебке, 30, когда ехали из учебки на фронт, и еще 30 сбежали, когда шли к первой траншее. И остаются 10%", - рассказал Кривонос.

Российский обозреватель Юрий Подоляка сообщает, что вчерашний прорыв российских войск под Угледаром и заход в правый фланг угледарской группировке бандеровцев привел к тому, что часть из них, бросив позиции, бежала. Как пишет телеграм-канал "Резидент", украинский главком Сырский доложил Зеленскому о критической ситуации. Теперь потеря Угледара и Курахово является перспективой ближайшего месяца.