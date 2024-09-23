"Ежика в тумане" увековечили на монете

Памятную монету, посвященную "Ёжику в тумане" Юрия Норштейна, выпустил Центробанк. Выход приурочен к 50-летию любимого мультика на советские телеэкраны.

Монета номиналом 3 рубля сделана из серебра. Ее тираж – 7 тысяч штук, сообщает РБК.

Также выпустят монеты номиналом 25 рублей из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием (общий тираж – 1 млн штук).

На монетах с одной стороны изображены герб с номиналом и годом выпуска, на другой — ежик с котомкой на холмике и надписью "Ежик в тумане".

Серия монет "Российская (советская) мультипликация" ЦБ включает около 40 монет: по мультфильмам "Винни Пух", "Аленький цветочек", "Барбоскины", "Смешарики", "Ну, погоди!" и другим.