ТМК учредила стипендию для студентов УрФУ в размере 15 тысяч рублей

Трубной металлургической компанией (ТМК) учреждена стипендия для студентов Уральского федерального университета (УрФУ).

Как сообщает пресс-служба ТМК, поддержку ежегодно будут получать 200 студентов Института новых материалов и технологий (ИНМТ) УрФУ.

Размер стипендии составит 15 тыс. руб. в месяц. Присуждаться она будет на один учебный год с сентября по август включительно. Получить ее смогут студенты очной формы обучения, имеющие успехи в учебе, осваивающие программы бакалавриата или специалитета, в том числе первокурсники.

Кроме ежемесячной выплаты, стипендиаты получат возможность проходить практику на предприятиях ТМК, участвовать в корпоративных мероприятиях, а после завершения обучения будут в приоритетном порядке рассматриваться на имеющиеся в компании вакансии.

Как отметила директор корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина, стипендии будут способствовать укреплению статуса ИНМТ как престижного места учебы, открывающего перед студентами множество перспектив, а самим ребятам дадут дополнительную возможность сосредоточиться на учебе и научной деятельности.