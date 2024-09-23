"НОВАТЭК" меняет планы развития СПГ-проектов в Мурманске и на Ямале из-за санкций

Компания "НОВАТЭК" на фоне санкционных ограничений начала пересматривать планы по строительству своих перспективных крупнотоннажных СПГ-проектов в Мурманске и Сабетте, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Работы по "Мурманскому СПГ" и "Обскому СПГ" пока заморожены. Проработка Обского газохимического комплекса (ГХК) продолжается, но с возможностью перепрофилирования проекта под производство аммиака и карбамида.

Сейчас компания в основном сосредоточена на достройке "Арктик СПГ-2" и налаживании отгрузок с проекта. В компании, по словам источников издания, понимают, что все будущие проекты по экспорту СПГ окажутся под санкциями. Также неясно, на какой площадке строить танкеры ледового класса для арктических проектов, как их финансировать и как организовывать трейдинг.

24 июня ЕС запретил новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг, необходимых для завершения строительства "Мурманского СПГ" и "Обского СПГ". Из-за тотальных санкций США проект "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2", где уже запущена первая линия, а вторая готовится к установке, испытывает сложности с отгрузкой сырья. Компания планирует перенести срок запуска третьей линии завода с 2026 на 2028 год.