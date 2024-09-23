Отравившаяся едой семья из Сибири не покупала мясо в местном магазине

23 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Не валяйте Дурова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Красноярский край
Фото: Накануне.RU

Отравившаяся едой семья из Сибири не покупала мясо в местном магазине

Многодетная семья из Красноясркого края, где погибли четверо детей, не покупала куриное мясо в местном магазине.

"Покупка мяса не подтвердилась после изучения видеозаписи с камер торгового павильона", - сообщили ТАСС в прокуратура Красноярского края.

Ранее стало известно, что в магазине, где беременная мать погибших покупала продукты, найдены нарушения ветеринарных требований. Ветеринарные документы на пельмени, которые предположительно могла употребить пострадавшая семья, оформлены в ФГИС "Меркурий" только 23 сентября, а большинство куриного мяса поступало без сопроводительных документов.

Напомним, что семья обратилась за медицинской помощью 21 сентября с признаками отравления. Двое детей скончались в больнице, на следующий день умер еще один ребенок, четвертого ребенка также не удалось спасти. Родители детей в тяжелом состоянии были в реанимации и пришли в себя только сегодня. Сейчас они дают показания. Мама четверых детей беременна пятым ребенком, его удалось спасти.

Теги: Мать, дети, семья, отравление, продукты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.09.2024 11:29 Мск Четверо детей, которые умерли в Красноярском крае, отравились средством для травли мух
Ранее 23.09.2024 11:02 Мск Продукты, которыми могла отравиться семья в Красноярском крае, отправлены на химическую экспертизу
Ранее 23.09.2024 07:56 Мск Четвертый ребенок скончался после отравления курицей и пельменями в Красноярском крае
Ранее 23.09.2024 00:01 Мск Названа причина гибели детей в Красноярском крае
Ранее 22.09.2024 13:50 Мск В Красноярском крае следователи после отравления семьи допросили хозяина продуктового магазина
Ранее 22.09.2024 11:08 Мск Мать детей, которые умерли, поужинав пельменями и курицей в Красноярском крае, беременна
Ранее 22.09.2024 09:20 Мск В Красноярском крае умер третий ребенок, отравившейся после ужина
Ранее 21.09.2024 19:15 Мск В Сибири двое детей поели курицу с пельменями и умерли

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети