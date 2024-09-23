Отравившаяся едой семья из Сибири не покупала мясо в местном магазине

Многодетная семья из Красноясркого края, где погибли четверо детей, не покупала куриное мясо в местном магазине.

"Покупка мяса не подтвердилась после изучения видеозаписи с камер торгового павильона", - сообщили ТАСС в прокуратура Красноярского края.

Ранее стало известно, что в магазине, где беременная мать погибших покупала продукты, найдены нарушения ветеринарных требований. Ветеринарные документы на пельмени, которые предположительно могла употребить пострадавшая семья, оформлены в ФГИС "Меркурий" только 23 сентября, а большинство куриного мяса поступало без сопроводительных документов.

Напомним, что семья обратилась за медицинской помощью 21 сентября с признаками отравления. Двое детей скончались в больнице, на следующий день умер еще один ребенок, четвертого ребенка также не удалось спасти. Родители детей в тяжелом состоянии были в реанимации и пришли в себя только сегодня. Сейчас они дают показания. Мама четверых детей беременна пятым ребенком, его удалось спасти.