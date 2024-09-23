Четверо детей, которые умерли в Красноярском крае, отравились средством для травли мух

Четверо детей, которые умерли в Красноярском крае, отравились средством для травли мух. Они варили пельмени сами и по ошибке добавили порошок вместо приправы, пишет Газета.Ru.

Напомним, что семья обратилась за медицинской помощью 21 сентября с признаками отравления. Двое детей скончались в больнице, на следующий день умер еще один ребенок, четвертого ребенка также не удалось спасти. Родители детей в тяжелом состоянии были в реанимации и пришли в себя только сегодня. Сейчас они дают показания. Мама четверых детей беременна пятым ребенком, его удалось спасти.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Владельца магазина, где семья покупала продукты на ужин, опросили. Он рассказал, что пельмени давно закупает в Абакане, раньше нареканий на них не было. Курицу покупал у "известного агрохолдинга".

Как рассказала следователям продавщица магазина, больше никто из сельчан не жаловался на здоровье. Если бы были "виноваты" продукты из магазина, "уже бы полдеревни пострадало", отметила женщина. Она добавила, что сама покупает все в "Олимпе" и тоже ела курицу.

СК возбудил дело о производстве, хранении либо сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

Пользователи интернета тем временем обсуждают антисанитарию в доме многодетной семьи, которую следователи засняли на видео во время проверок. Но жители села говорят, что семья была благополучной, оба родителя работали, дети ходили в школу, а беспорядок навели сами следователи.

В региональной прокуратуре подтвердили, что семья "по месту жительства характеризуется положительно" и не состоит на учете.