Электронные повестки получат призывники трех регионов

Три региона России протестируют доставку призывных повесток в электронном виде. Речь идет про Рязанскую область, республику Марий Эл и Сахалин. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, которого цитирует "Коммерсант".

"Основанием для призыва этой осенью будут служить бумажные повестки. <...> В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, республика Марий Эл и, по-моему, Сахалин. В этих регионах военнообязанным будут направлять также и электронные повестки",— заявил Картаполов.

В настоящий момент, считает Картаполов, необходимо разработать методологию использования реестра. Он добавил, что работу планируется завершить к 1 января 2025 года, чтобы реестр полностью функционировал и был передан в эксплуатацию Министерству обороны.

Осенний военный призыв в России начнется 1 октября и продлится до 31 декабря.

В прошлом году российский парламент со скандалом принял так называемый закон об "электронных повестках", который тесно связан с реестром: именно появление в реестре повестки на имя россиянина будет считаться фактом получения им уведомления. Также много споров вызвала возможная рассылка повесток через "Госуслуги". Ранее замминистра цифрового развития России Олег Качанов заявил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года, так как имеются очень жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности.

При этом в конце 2023 г. президент России Владимир Путин сделал различные поручения по поводу призыва на военную службу. Во-первых, осенний призыв 2024 г. пройдет с помощью цифрового реестра информации. Во-вторых, Минобороны и Минцифры должны обеспечить постановку граждан на воинский учет и снятие с него без личной явки в военный комиссариат, формирование и направление цифровых повесток, обновление сведений воинского учета преимущественно без личной явки в военкомат.

На днях Минцифры России опровергло сообщения об уязвимости, позволяющей якобы получить данные граждан на сайте реестра электронных повесток.

В министерстве заявили, что данные пользователей портала госуслуг надежно защищены, а взломать портал невозможно. Отмечается, что для защиты портала используется несколько дополняющих друг друга мер безопасности