Продукты, которыми могла отравиться семья в Красноярском крае, отправлены на химическую экспертизу

Химическая экспертиза позволит установить вещество, которым отравилась семья в Красноярском крае. Как сообщили в краевом СУ СКР, на экспертизу направлены продукты питания и вещества, изъятые в доме. Напомним, 21 сентября семья из шести человек попала в больницу после того, как поужинала пельменями и курицей. 6-летняя девочка, 13-летний мальчик, 11-летняя девочка и 12-летняя девочка скончались. Известно, что их мать беременна.

Сообщается, что с разрешения медиков сегодня были допрошены родители.

Мать рассказала, что 19-20 сентября она купила сырую курицу, пельмени и приправу в местном продуктовом. Утром 20 сентября женщина сварила пельмени и накормила ими семью, эти же пельмени дети варили на обед сами. На ужин дети снова получили пельмени, а родители ели курицу с картошкой. Женщина утверждает, что посторонних веществ во время готовки она не добавляла, приправа добавлялась только к курице. Утром 21 сентября дети пожаловались на плохое самочувствие, затем признаки кишечного расстройства появились у взрослых.

В пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю сообщили, что в магазине, где женщина покупала продукты, найдены нарушения ветеринарных требований. Ветеринарные документы на пельмени, которые предположительно могла употребить пострадавшая семья, оформлены в ФГИС "Меркурий" только 23 сентября.

Мясо птицы с оформленными документами закуплено в объеме 564,5 кг, из которых 434,2 кг головы куриные, а основной объем продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарными сопроводительными документами, неизвестного происхождения, без подтверждения ее безопасности, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость.