Дональд Трамп боится проиграть выборы

Дональд Трамп дважды за неделю сказал, что может проиграть выборы. Первый раз его опасения избиратели услышали в четверг 19 сентября на мероприятии израильско-американского совета. Трамп недоволен тем, что, по его мнению, 60% евреев с правом голоса поддерживают Камалу Харрис.

Еще раз об этом бывший президент сказал во время интервью в программе на одном из американских каналов. При этом он отметил, что не будет баллотироваться в 2028 году, если снова проиграет выборы в 2024-ом, пишет ТАСС.

По данным опросов, в последнее время Камалу Харрис поддерживают 52% потенциальных избирателей, Дональда Трампа — 48%.

Выборы должны пройти 5 ноября 2024 года.