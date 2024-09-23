23 Сентября 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье взыскали компенсацию с батутного центра, отказавшегося оказать помощь пострадавшей посетительнице

В Кунгуре судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу жительницы Пермского края, получившей травму в батутном центре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП Прикамья.

Девушка получила перелом поперечного отростка позвоночника в батутном центре "IBATUT", ударившись о металлическую балку, которая была установлена с нарушениями техники безопасности. Оказать помощь пострадавшей в батутном центре отказались: вместо хладокомплекта девушке выдали замороженные сосиски, а на просьбы вызвать "скорую" ответили отказом, заявив, что девушка притворяется.

В результате пострадавшая лишилась своей работы и возможности в дальнейшем на профессиональном уровне заниматься любимыми видами спорта. Все это стало основанием для обращения в суд.

Суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда, а также понесенные убытки и оплату услуг юриста на общую сумму около 240 тыс. руб. Соответствующий исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о применении штрафных санкций и мер принудительного взыскания в случае неисполнения решения суда.

Предприниматель не стал усугублять свое положение и в установленный срок перевел всю сумму задолженности на депозитный счет подразделения ведомства. Денежные средства направлены взыскательнице, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: бабтутный центр, скорая, травма


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