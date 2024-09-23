Участник "Времени героев" стал первым вице-мэром Ставрополя

Участник программы "Время героев" Заур Гурциев вошел в администрацию Ставрополя. Он стал первым заместителем главы города.

"Программа "Время героев" очень насыщенная, поэтому дает необходимый багаж знаний для перевода на государственную гражданскую службу. В программу входило очень много полезных и важных знаний, которые пригодятся каждому из участников", - цитирует Гурциева telegram-канал движения.

За время стажировки он изучил работу муниципалитета, в частности, его структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства, комитет экономического развития. Познакомился новый вице-мэр и с работой районов города.

"Знания, которые я получил на программе "Время героев", уже применяю в работе", - сказал Заур Гурциев.

Программа по обучению участников специальной военной операции (СВО) "Время героев" реализуется по поручению Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии.