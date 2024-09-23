В Лесном вынесли последний приговор по делу о ДТП с автобусом, в котором погибли восемь человек

В ЗАТО Лесной вынесли приговор бывшему механику автотранспортного предприятия, который допустил до рейса неисправный автобус, в результате чего погибло восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла 10 июня 2021 года. Служебный автобус вез на смену несколько десятков рабочих местного ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". В пути у машины отказали тормоза, в результате водитель потерял управление и сбил людей, которые шли на работу. Погибли восемь человек, еще несколько пассажиров автобуса получили травмы. После трагедии было возбуждено дело и задержаны несколько подозреваемых.

Ранее суд уже вынес приговор водителю - 4 года принудительных работ и директору предприятия - год ограничения свободы. В деле был и третий обвиняемый - механик, однако из-за болезни фигуранта материалы дела были выделены в отдельное производство, а вынесение приговора отложено.

Сегодня городской суд наконец вынес решение, признав подсудимого 1959 г.р. виновным по ч. 3 ст. 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В суде было установлено, что в день трагедии механик не осуществил должным образом предрейсовый или предсменный контроль технического состояния автобусов ООО "Нижнетуринское АТП". Он также не стал проверять исправность тормозов у транспорта и допустил технику на выпуск.

"Установлено, что указанный автобус имел техническую неисправность в виде неработоспособного состояния рабочей, стояночной и вспомогательной тормозных систем, образовавшуюся не одномоментно и имевшуюся до дорожно-транспортного происшествия. Между тем механик, фактически не проведя предрейсовый контроль транспортных средств, удостоверил в путевом листе своей подписью заведомо ложный факт исправности автобуса "ПАЗ", а также удостоверил заведомо ложный факт проведения предрейсового контроля технического состояния автобуса в журнале регистрации ООО "Нижнетуринское АТП", - рассказали в прокуратуре.

Гособвинение запрашивало для подсудимого 6 лет лишения свободы с запретом заниматься своей профессиональной деятельностью на 3 года. Суд же удовлетворил требования прокуратуры, снизив срок лишения свободы до 4 лет в колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что в январе были рассмотрены апелляции на приговор двум другим осужденным. По итогу, уголовное преследование двух фигурантов – водителя и директора АТП – было прекращено.