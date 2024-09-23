Избирком Ревды ушел в отпуск на фоне подготовки референдума о памятнике Ленину

Ревдинская территориальная избирательная комиссия в полном составе ушла в отпуск после инициирования референдума по ситуации с памятником Ленину. Об этом Накануне.RU сообщили в Свердловском обкоме КПРФ.

Напомним, о подготовке референдума стало известно в конце августа. Жителям города предлагалось самим решить вопрос: "Согласны ли вы с установкой памятника В.И. Ленину, демонтированного для реставрации, на площади Победы по улице Максима Горького в городе Ревда Свердловской области?". Необходимые документы были направлены в Ревдинскую территориальную избирательную комиссию, которая в течение пяти дней должна была принять решение о регистрации инициативной группы. Однако свердловским коммунистам в регистрации было отказано.

"На наш взгляд, это является нарушением и будет обжаловано в суде. Однако, чтобы не терять время, наши товарищи из городского комитета Ревды уже 14 сентября также инициировали проведение местного референдума. Но тут Ревдинская ТИК пошла еще дальше! Председатель и члены комиссии по непонятным причинам (со слов присутствующих сотрудников, все ответственные в отпуске) уже неделю отсутствуют на рабочем месте, создав тем самым ситуацию, при которой принять документы на проведение референдума просто некому", - заявил глава свердловских коммунистов Александр Ивачев.

В региональном обкоме КПРФ подали жалобу в избирательную комиссию Свердловской области с описанием ситуации и требованием восстановить работоспособность Ревдинской ТИК.

Напомним, также в Ревде планировался митинг в защиту памятника Ленину, однако жителям запретили на него выходить.