Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию

Татьяна Бакальчук сменила фамилию на девичью – Ким.

Напомним, что еще летом предпринимательница подала на развод из-за конфликта с мужем. Разлад начался на фоне объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

Как мы сообщали ранее, днём 18 сентября муж самой богатой женщины России – Владислав Бакальчук – приехал со своими охранниками в главный офис Wildberries в московском бизнес-центре "Романов двор". В итоге возникла перестрелка, погибли два охранника.

По некоторым данным, в конфликте принимали участие 30 человек, а разнимали их около 100 силовиков. В отдел полиции доставили около 30 человек. Возбуждено уголовное дело по трем статьям: "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия".

Бакальчук в перестрелке не пострадал. Также его освободили из-под стражи, несмотря на предъявленные обвинения по указанным статьям.

Позже стало известно, что "вторжение" планировалось не в один, а в два офиса Wildberries.