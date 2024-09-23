23 Сентября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Правительство поддержало запрет идеологии чайлдфри

Правительство России поддержало идею запрета пропаганды идеологии чайлдфри. Однако соответствующий законопроект следует доработать, считают в кабмине.
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Например, нужно уточнить понятие "отказ от деторождения". Это следует сделать, чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда отказ от рождения ребенка вызван религиозными причинами, медицинскими показаниями или изнасилованием, следует из заключения, которое есть у РИА Новости.

В июне заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил о разработке законопроектов по недопущению распространения чайлдфри. Также он пообещал закрепить в толковом словаре русского языка понятие "традиционные ценности". Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают за отказ от того, чтобы заводить детей, нужно запретить законодательно.

По данным Росстата, в России за полгода появилось только 599,6 тыс. детей, это на 16 тыс. меньше, чем за такой же период 2023 г., а тогда рождаемость уже была самой низкой с 1999 г. — то есть мы и так попали на демографическое дно, а теперь снизу постучали. Естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) растет, в 2024 году она ускорилась и составила 321,5 тыс. человек, на 49 тыс. больше. Проблему нивелируют мигрантами — прирост населения за счет иностранцев, в основном из Таджикистана, Узбекистана и других бывших республик СССР, составил 20,1%.

Теги: Чайлдфри, законопроект, концепция, Правительство


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