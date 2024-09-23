"Это пранк": Подростки в Екатеринбурге напали с ножом на кассиршу

В Екатеринбурге четверо подростков решили "поприкалываться" и напали с ножом на кассиршу в "Магните". Инцидент произошел вечером воскресенья на Вторчермете.

Как передает Telegram-канал Ural Mash, школьники 14-15 лет подготовились - закрыли лица и надели медицинские перчатки. Какое-то время они бродили между продуктовых стеллажей, а когда людей стало меньше, один из "пранкеров" бросился с ножом на сотрудницу магазина. Подросток угрожал и требовал отдать деньги.

На помощь пришел обычный покупатель, который обезвредил и скрутил злоумышленника. В этот момент друзья нападавшего сбежали. Затем приехала группа быстрого реагирования и приковала подростка к батарее, а после неудавшегося грабителя доставили в отдел полиции. Там парень заявил, что "просто прикалывался". Тем не менее полиция уже организовала проверку.