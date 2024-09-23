В Тюменской области осудили поджигателя магазина, который пытался таким образом "вернуть домой" жену

Вагайский районный суд приговорил жителя поселка Комсомольский Виктора Старцева к лишению свободы сроком на год за поджог магазина, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Он признан виновным в покушении на умышленное уничтожение имущества. Отмечается, что преступление не было доведено до конца по независящим обстоятельствам. При этом, в соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком один год, с возложением обязанностей на период испытательного срока.

Сообщается, что преступление было совершено в июне этого года. Пьяный мужчина не дождался с работы жену, которая боялась идти домой, поскольку после употребления алкоголя муж становится агрессивным, прихватил с собой спички и дизельное топливо, пошел к магазину своей жены. Магазин расположен в деревянном двухквартирном доме. Мужчина поджог здание и скрылся с места преступления.

Довести до конца свой умысел он не смог - пожар вовремя потушили местные жители и работники поста муниципальной пожарной охраны.