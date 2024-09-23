В 32 свердловских муниципалитетах полностью включено отопление

На Среднем Урале продолжается подача тепла в социальные учреждения и жилые дома.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, по состоянию на 23 сентября полностью включено теплоснабжение в 32 муниципальных образованиях региона. Отапливается чуть более 60% объектов соцсферы и порядка 30% жилья.

"В первую очередь тепло начинает поступать в учреждения социальной сферы – детские сады, школы, больницы, учреждения спорта и культуры. Сейчас уже постепенно подключают и жилищный фонд. Но хочу напомнить, что общая подача тепла по регламенту начинается, если среднесуточная температура в регионе держится ниже +8° C в течение пяти дней подряд", - отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, на прошлой неделе в муниципалитетах региона начали работу "горячие линии" по теплоснабжению.