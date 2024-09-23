Выпуск электромобиля Lada e-Largus начнется в конце сентября

Выпуск электромобиля Lada e-Largus начнется в конце сентября. Об этом "Известиям" рассказали в "АвтоВАЗе".

Предсерийный вариант e-Largus показывали еще прошлой осенью. Он оснащен литий-ионными батареями и электромотором мощностью 150 л.с., на одном заряде авто способно преодолеть до 400 км. До 100 км/час машина разгоняется менее чем за 10 секунд, а максимальная скорость составляет 145 км/ч.

Авто полностью адаптирован под российский климат, а состоять Е-Largus будет на 50% из отечественных компонентов.

e-Largus будут производить в Ижевске, первую партию планируют выпустить в конце 2023 года, запуск в серию запланирован в 2024 году. О цене машины пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" может выпустить линейку электромобилей на своих базовых платформах, включая Vesta, Niva и Largus.