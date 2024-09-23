В пострадавшем от паводка омском селе отключили воду

Администрация Усть-Ишимского района Омской области сообщила об аварии, из-за которой тысячи людей остались без воды. Речь идет о жителях районного центра, Усть-Ишима.

Из-за повторного порыва на центральном водоканале нет воды в домах на улицах Октябрьская, Лесная, Кооперативная, Комсомольская, Горького, Советская с 20 дома и до конца улицы, Новая, Садовая, Маяковского, Степная, Больничная, Победы, Островского, Чапаева, Узкая, Пролетарская, Школьная и Делегатская.

"С утра продолжились ремонтно-восстановительные работы, к вечеру сегодняшнего дня водоснабжение планируется восстановить", - сообщает администрация в своем telegram-канале.

ТАСС уточняет, что в зоне отключения живут 4,3 тыс. человек.

Весной в селе Усть-Ишим были подтоплены сотни домов и приусадебных участков. На место событий приезжали главы Минстроя Ирек Файзуллин и МЧС Александр Куренков.