"Вопрос времени". Безуглая предрекла скорую сдачу Киевом Угледара

Депутат Рады Марьяна Безуглая снова обрушилась с резкой критикой на украинское военное командование. В этот раз поводом стало сложное положение украинских войск в районе Угледара.

Она написала, что в который раз съездила в Донбасс, и увидела, что города не готовы к обороне. А за Угледаром рубежей нет. Созданный же главкомом Сырским хаос в 72-й бригаде боевиков и проблемы с пополнением приоритетных подразделений "делают теперь потерю Угледара вопросом времени".

3-ю штурмовую бригаду Сырский "умышленно разорвал на куски", когда они начали ставить неудобные вопросы, а командира 110-й отдельной механизированной бригады, который фактически сформировал одну из самых сильных сухопутных бригад, сняли.

"Единственное усиление, которое отправляют на Донецкую и Харьковскую области, - это новосозданные бригады "зомби" из мобилизованных людей, которые не участвовали в боях и убегают из-за страха и необученности", - возмущается Безуглая.

В это время Сырский продолжает курскую авантюру и постоянно лжет, "но сколько еще жизней и территорий он вместе с [министром обороны] Умеровым готов обменять". Она снова призвала Зеленского уволить Сырского.

Безуглая уже несколько месяцев нещадно критикует Сырского, обвиняя его в совершении преступлений против Украины.

По Угледару украинские военные паблики сообщают об ухудшении положения своих боевиков. А российский обозреватель Юрий Подоляка пишет, что накануне наши части заметно расширили прорыв в районе Пречистовки и практически взяли под свой огневой контроль дорогу Угледар - Богоявленовка. И если украинским боевикам не удастся локализовать российский прорыв, то встает вопрос об оставлении города. Вокруг города образуется полукольцо, весьма опасное для украинских боевиков.

"Нам придется либо выйти из города, либо остаться в окружении", – написал офицер 240-й бригады ВСУ Станислав Бунятов.