23 Сентября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: телеграм-канал Евгения Писцова / t.me/pistsover

В Березовском простятся со следователем, погибшим в зоне СВО

Сегодня в Березовском пройдет церемония прощания и похороны следователя прокуратуры Антона Григорьева, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Евгений Писцов.

По его словам, уралец погиб, выполняя задачу на территории Авдеевки (ДНР). В апреле этого года он отправился добровольцем, а 12 мая написал последнее письмо матери: "У меня все хорошо, уехал на боевое крещение, жив-здоров. Как смогу - позвоню". Больше вестей от мужчины не было.

"Все те, кто знал Антона Олеговича, запомнят его добрую улыбку, юмор, умение пошутить над самим собой. Он удивлял своей начитанностью, желанием приобщить друзей к изучению истории нашей великой страны. Антон Олегович был настоящим патриотом своей страны, а также примером мужества и решительности. Приношу искренние соболезнования родным и близким Антона Олеговича. Вечная память Герою!! - написал Писцов.

Гражданская панихида, отпевание и захоронение состоятся сегодня в Почетном секторе Северного кладбища. Затем, в 12.30 запланирован поминальный обед в кафе "Сели - Поели" (Березовский, п БЗСК, 15/А).

Антон Олегович Григорьев - родился 2 марта 1990 года. В 2006 году окончил Гимназию № 5. Параллельно с обучением в гимназии занимался в Школе искусств №1. В 2011 году он завершил обучение в Российском государственном профессионально - педагогическом университете по направлению "юриспруденция". После окончания университета проходил службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. После возвращения из армии работал следователем в прокуратуре, учился заочно в УрФУ на факультете философии.

Теги: Березовский, СВО, следователь


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