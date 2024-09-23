Российские дипломаты встретятся с гражданами, которых не пустили в Южную Корею

Российские дипломаты встретятся в Тонхэ с "запертыми на пароме" соотечественниками. 16 человек южнокорейская миграционная служба не пустила в страну 21 сентября.

По двустороннему соглашению о безвизовом режиме Республика Корея может отказать во въезде гражданину РФ без объяснения причин. Тем временем, местные власти сообщили, что сотрудники иммиграционной службы сделали вывод о несоответствии реальных целей поездки росграждан заявленным, пишет ТАСС.

Как рассказали в посольстве, сейчас российские граждане размещены на борту принадлежащего компании Duwon Shipping парома, который прибыл из Владивостока.

"Заведующий консульским отделом, советник посольства Роман Быков выехал в город Тонхэ, где он встретится с иммиграционными властями и российскими гражданами", - сообщили в миссии.